Opnieuw pand in Amsterdam onder vuur genomen

In Amsterdam is vanochtend opnieuw een woning beschoten. Dit keer gaat het om een woning aan de Sinjeur Semeynsstraat in de Kolenkitbuurt.

In een raam van de portiekwoning op de tweede etage is te zijn drie kogelgaten te zien. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de schietpartij. Over de aanleiding van het incident is nog weinig bekend. De politie is inmiddels een uitgebreid onderzoek gestart.

Het is in korte tijd het derde incident in en rond de stad. Vorige week vrijdag werd in Diemen nog een huis beschoten en een handgranaat achtergelaten. Enkele dagen daarvoor werd op de Van Woustraat ook al een winkelpand beschoten.