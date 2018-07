Politie houdt schutters aan na beschieting woning. Politie lost schoten

In Amsterdam is vanochtend opnieuw een woning beschoten. Dit keer gaat het om een woning aan de Sinjeur Semeynsstraat in de Kolenkitbuurt.

In een raam van de portiekwoning op de tweede etage is te zijn drie kogelgaten te zien.

Direct daarop kamde de politie de omgeving uit. Al snel trof de politie de twee verdachten aan die voldeden aan het signalement op een scooter. Bij het zien van de politie vluchtten de verdachten te voet verder. Vervolgens zetten de agenten de vervolging in. Hierbij is door de politie geschoten ter aanhouding. Beide verdachten zijn aangehouden en ingesloten voor nader onderzoek.

Het is in korte tijd het derde incident in en rond de stad. Vorige week vrijdag werd in Diemen nog een huis beschoten en een handgranaat achtergelaten. Enkele dagen daarvoor werd op de Van Woustraat ook al een winkelpand beschoten.