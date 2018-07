Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding

Rond 10:10 uur kreeg de politie de melding dat er een man met een vuurwapen op een balkon van een woning aan de Beekbergenstraat zou staan. Eenmaal ter plaatse zagen agenten inderdaad een man met een wapen op het balkon staan. De verdachte weigerde gehoor te geven aan de aanwijzingen van de agenten, die daarop een waarschuwingsschot losten. Niemand raakte gewond. De verdachte is daarna aangehouden. Het wapen dat hij in zijn bezit had, is vermoedelijk een airsoftwapen.

Benaderingstechniek gevaarlijke verdachten

Bij een aanhouding als deze maken agenten gebruik van een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BGTV). Als een verdachte niet aan de aanwijzingen van de agenten voldoet, bestaat de kans dat hij te maken krijgt met een agent die zijn vuurwapen gebruikt.