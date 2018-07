Celstraf Arnhemmer voor bezit grote hoeveelheid kinderporno

De man had deze foto’s tussen juli 2013 en oktober 2017 in bezit. De man maakte zich in het verleden ook al schuldig aan het bezit van kinderporno.

Andere straf dan eis

De opgelegde straf is lager dan de eis van de officier van justitie. Die eiste een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Dit komt omdat de rechtbank minder feiten bewezen vindt. Daarnaast vindt de rechtbank het van groot belang dat de man behandeld wordt. Een langere gevangenisstraf doorkruist dit mogelijk.

Bijzondere voorwaarden

Aan de voorwaardelijke straf zijn bijzondere voorwaarden verbonden, zoals reclasseringstoezicht en een behandeling. Daarnaast moet de man kinderporno vermijden.