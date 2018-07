Geen straf voor doodschieten vader

Een moeder (53) en haar zoon (23) worden niet bestraft voor het doden van hun ex-partner en vader. De zoon handelde uit zelfverdediging toen hij zijn vader doodschoot. De moeder had geen aandeel in het schietincident. De twee krijgen wel straf opgelegd voor hun poging het lichaam van het slachtoffer te laten verdwijnen.

De zoon doodde zijn vader op 16 augustus 2017 in hun woning in de Nova Zemblastraat. Kort daarvoor had hij een schot gehoord in het kamertje waar zijn vader en moeder zich bevonden. Toen hij binnenkwam en het vuurwapen wist te bemachtigen, werd hij door zijn vader aangevallen met een mes. Hierop schoot de zoon hem dood. De moeder bleef ongedeerd.

Zelfverdediging

De rechtbank oordeelt dat de zoon handelde uit zelfverdediging. Doordat hij in het kleine kamertje door zijn vader werd aangevallen, kon hij redelijkerwijs niets anders doen dan schieten. Daarbij houdt de rechtbank ook rekening met wat er eerder die nacht en daarvoor was gebeurd. De vader was al lange tijd, en in toenemende mate, agressief tegen zijn ex-partner en hun kinderen. Hierbij werd de vrouw ook fysiek door hem mishandeld. Op de avond voor zijn dood had de vader veel gedronken en drugs gebruikt. Hij maakte meerdere malen ruzie met zijn ex-partner en stuurde haar bedreigende berichtjes via WhatsApp. Uiteindelijk dwong hij haar het kleine kamertje binnen te gaan, waar hij een schot loste. Hierop kwam de zoon de kamer binnen.

Moeder geen schuld aan dood

De rechtbank komt tot de conclusie dat de vrouw geen aandeel heeft gehad in het schietincident. Zij wordt dan ook vrijgesproken van deze verdenking.

Verbergen van het lichaam

De moeder en zoon krijgen wel straffen opgelegd voor hun poging om het lichaam van het slachtoffer te laten verdwijnen. Daartoe betaalden ze een neef van het slachtoffer 10.000 euro. De zoon krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 11 maanden. De moeder wordt veroordeeld tot 360 dagen cel, waarvan 265 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. Tijdens haar proeftijd van twee jaar is ze bovendien verplicht alle aanwijzingen van de reclassering op te volgen.