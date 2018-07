Mannen bestraft voor fataal verkeersongeval Lichtenvoorde

Op 25 maart 2016 vond een verkeersongeval plaats op de N18 in Lichtenvoorde. De jongste man stond midden op de weg stil om linksaf te slaan, op een plek waar dat niet mocht. De oudste man reed met zijn bestelauto op dezelfde weghelft. Hij lette onvoldoende op en reed eerst tegen de auto van de 21-jarige man aan. Vervolgens botste hij op de andere weghelft frontaal tegen een andere auto. In deze auto zaten een zwangere vrouw en haar 4 kinderen. Iedereen in de auto liep letsel op. Na een spoedkeizersnee bleek het ongeboren kind te zijn overleden.

De jongste man creëerde een levensgevaarlijke situatie door midden op een 80-kilometerweg stil te staan en daar een tijdje stil te blijven staan. Dit is een plek waar niemand dat verwachtte, omdat links afslaan niet was toegestaan. Natuurlijk moeten andere weggebruikers goed opletten, maar dit verandert niets aan het feit dat de man het gevaar veroorzaakte. Mede daardoor ontstond het fatale verkeersongeval. De officier eiste voor deze man een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden. Volgens de landelijke oriëntatiepunten van de rechtbanken is een werkstraf van 240 uur en een rijontzegging van 1 jaar een passende straf. De rechtbank ziet geen reden om een lagere werkstraf op te leggen. Wel legt de rechtbank de rijontzegging voorwaardelijk op, omdat het lang duurde voordat de zaak op zitting behandeld werd.

Niet opgelet

De oudste man lette onvoldoende op de weg en het verkeer dat voor hem reed, hoewel hij heeft verklaard goed zicht te hebben gehad. Hij remde te laat, week uit naar links en botst frontaal op de auto van de slachtoffers. Natuurlijk mocht de jongste man niet stilstaan op de weg, maar de oudste man had beter moeten opletten en zijn snelheid op tijd moeten aanpassen. Voor deze man eiste de officier een werkstraf van 200 uur met daarnaast een rijontzegging van 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. In deze zaak gelden ook de landelijke oriëntatiepunten van de rechtbanken zoals hierboven genoemd. Ook in deze zaak ziet de rechtbank geen reden om een lagere werkstraf op te leggen. En evenals voor deze man is de rijontzegging voorwaardelijk vanwege de tijd die het duurde voordat de zaak op zitting behandeld werd.