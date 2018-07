FIOD houdt oprichter stichting loterijverlies aan

De FIOD heeft op dinsdag de 38-jarige Ferdy R. uit de Kop van Noord-Holland aangehouden. R. wordt ervan verdacht ruim 2,5 miljoen euro te hebben verduisterd en 500.000 euro te weinig omzetbelasting te hebben betaald. De FIOD heeft zijn woning doorzocht en twee kantoorpanden in Heerhugowaard en Amstelveen. Daarbij is beslag gelegd op onder andere de administratie, bankrekeningen en een Rolls-Royce.

Ferdy R. is betrokken bij verschillende rechtspersonen waaronder de stichting verlies. Gedupeerden betaalden inleggeld aan de stichting om geleden schade te kunnen verhalen. Vermoedelijk heeft verdachte voor ruim 2,5 miljoen euro aan inleggeld doorgesluisd naar rechtspersonen op de Kanaaleilanden. Die gelden zou hij via een vennootschap weer terug hebben laten vloeien naar Nederland voor de aanschaf van een villa. Verdachte zou ook onjuiste aangifte omzetbelasting hebben gedaan over de ingelegde gelden.