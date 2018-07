Aanhoudingen in onderzoek moord Bobo Amadou Jalloh

De politie heeft dinsdagochtend twee verdachten aangehouden wegens betrokkenheid bij de moord op Bobo Amadou Jalloh. Het slachtoffer werd op 31 mei 2017 in zijn woning aan de Koempel in Landgraaf om het leven gebracht

Het betreft een 36-jarige vrouw uit Blerick en een 56-jarige man uit Brunssum. In de woningen van beide verdachten zijn dinsdag doorzoekingen verricht door de Rechter-Commissaris, in aanwezigheid van de Officier van Justitie.

Eerdere aanhouding

Twee weken geleden hield de politie al een 47-jarige man uit Geleen als verdachte aan. Deze is in bewaring gesteld en zal donderdag in de raadkamer komen voor verlenging van zijn voorarrest.