Syriëgangers uit Turkije na terugkeer in Nederland aangehouden

Turkse grens

'De beide 23 jaar oude mannen worden er van verdacht dat ze in de zomer van 2014 naar Syrië zijn gereisd en na een training te hebben deelgenomen aan de gewapende jihadistische strijd. Eind 2016 staken ze de grens met Turkije over en werden ze aangehouden', aldus het OM.

In vrijheid gesteld

In mei 2018 veroordeelde een Turkse rechtbank hen tot gevangenisstraffen van 6 jaar en 3 maanden. In afwachting van de behandeling van een hoger beroep zijn ze in vrijheid gesteld.

Onder begeleiding KMar

Onder begeleiding van de KMar zijn de verdachten dinsdag naar Nederland gevlogen. Met het oog op hun terugkeer is aan de uitreizigers een reisdocument verstrekt.

Straf niet uitgezeten

In de ogen van het Openbaar Ministerie is er vooralsnog geen sprake van dat de verdachten twee keer voor hetzelfde feit worden vervolgd. Een strafvervolging in Nederland is bovendien mogelijk, omdat zij de volledige, door de Turkse rechter opgelegde straf nog niet hebben uitgezeten en het buitenlandse vonnis ook niet onherroepelijk is. De twee mannen worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.