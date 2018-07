Overleden persoon aangetroffen in woning Enschede

In een woning in Enschede aan het Oosterveld is dinsdagavond een overleden persoon aangetroffen. Dit meldt de politie dinsdagavond.

Vermoedelijk misdrijf

De politie houdt er sterk rekening mee dat de overleden gevonden persoon het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Het is nog niet bekend of het om een man of een vrouw gaat. De politie heeft rond de woning een afzetting gemaakt en is een onderzoek begonnen.

'Ruzie'

Daarbij zijn ook forensische specialisten ingezet die sporen veiligstellen. Volgens omstanders zou er afgelopen zondag een ruzie hebben plaatsgevonden in de woning waarbij geschreeuw en lawaai is gehoord door omwonenden.