Man gaat buurman met hooivork te lijf na escaleren langlopende ruzie

Een burenruzie in Wapenveld is dinsdagavond uitgelopen op een steekpartij. Een man woonachtig aan de Eessenkamp in Wapenveld ging zijn overbuurman te lijf met een hooivork.

Bij de politie is het bekend dat er in deze buurt een langer lopend conflict speelt. Dit conflict is later die dag geëscaleerd en een man ging het slachtoffer te lijf, en liep hierbij meerdere steekwonden op. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en een 50-jarige man is aangehouden.

Dit incident trok de aandacht van de buurt en zorgde voor de nodige onrust. Meerdere eenheden en de wijkagent waren in de avond aanwezig om de bewoners gerust te stellen.

Onderzoek

De politie is meteen gestart met een buurtonderzoek, en hebben ze met diverse getuigen gesproken. Het Team Forensische Opsporing heeft de nodige sporen veiliggesteld en doet verder onderzoek.