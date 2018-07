Halbe Zijlstra trekt zich terug uit sollicitatieprocedure voor topfunctie bij Wereldbank

Aan de Telegraaf meldt Zijlstra dat hij de afgelopen maanden ook bezig was met een baan in het bedrijfsleven en daarvoor heeft gekozen. Zijlstra was enkele maanden daarvoor in de race om PvdA'er Frank Heemskerk op te volgen als bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington.

CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën en D66-minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zagen echter de kandidatuur van oud-collega Zijlstra niet zitten. Zij vinden het gecomplliceerd als Zijlstra weer wat zou worden op het gebied van Buitenlandse Zaken en daarnaast vinden ze dat Rutte het Zijlstra niet moet aandoen om hem zo kort na zijn pijnlijke aftreden in deze precaire positie te brengen. Bert Koenders, Zijlstra’s voorganger bij Buitenlandse Zaken, zou zijn gevraagd te solliciteren bij de Wereldbank. Hij heeft dat echter niet gedaan en is het ook niet van plan.