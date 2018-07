Balkon van flat afgebroken in Groningen

Woensdagochtend is in Groningen bij een flat aan de Westindischekade het balkon afgebroken. Woningcorporatie Lefier, die ook het onderhoud van de flat voor haar rekening neemt gaat alle deuren naar de balkons van de ruim 300 andere zelfde flatwoningen uit voorzorg afsluiten voor de bewoners.

Balkon verwijderd

De betreffende woning, waar het balkon is afgebroken, bevindt zich op de tweede etage. Het balkon is als het ware naar beneden geklapt en hangt alleen nog op de directe bevestiging aan de flat. Rond de flat worden nu overal hekken geplaatst en het gevaarlijk loshangende balkon is met een grote kraan verwijderd.

Balkons inspecteren

De woningcorporatie gaat nu alle balkons van de flat inspecteren om de oorzaak te achterhalen en mogelijk reparaties uitvoeren om nieuwe incidenten met balkons te voorkomen. Over de precieze oorzaak is nog geen duidelijkheid maar mogelijk gaat het om betonrot.