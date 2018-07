OM seponeert aangifte verkiezingsfraude Ouder-Amstel

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt geen strafvervolging in naar aanleiding van een aangifte van verkiezingsfraude in de gemeente Ouder- Amstel. 'Uit het onderzoek door de rijksrecherche in opdracht van het OM blijkt dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd', zo laat het OM woensdag weten.

Aangifte

De lokale partij Ouder Amstel-Anders en een aantal inwoners van de gemeente Ouder-Amstel hadden aangifte gedaan van verkiezingsfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart van dit jaar.

VVD

Uit de aangifte blijkt dat de partij Ouder-Amstel Anders op basis van de voorlopige telling de grootste partij in de gemeente Ouder-Amstel was geworden. Bij de definitieve telling op 23 maart 2018 is echter gebleken dat de VVD de verkiezingen had gewonnen in de gemeente. De aangevers vermoedden dat er verkiezingsfraude was gepleegd en deden begin juni aangifte.

Geen strafbare feiten

Het OM heeft de rijksrecherche opdracht gegeven een onderzoek in te stellen. Naar aanleiding van de bevindingen van dit rijksrechercheonderzoek, oordeelt het OM dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. De aangevers zijn op de hoogte gesteld van de beslissing van het OM en kunnen tegen deze beslissing bij het gerechtshof in beroep gaan.