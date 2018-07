Celstraf voor zelfbevrediging op straat in Baarn

De rechtbank Midden-Nederland heeft woensdag een 31-jarige man uit Hilversum veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 weken nadat hij zich schuldig had gemaakt aan schennis van de eerbaarheid door zichzelf afgelopen februari op de openbare weg in Baarn te bevredigen. Dit laat de rechtbank woensdagmiddag weten.

Vrijspraak voor andere schennisplegingen

'De man werd ook verdacht van drie andere gevallen van schennispleging en van het betasten van drie jonge vrouwen. Dit zou hebben plaatsgevonden in Baarn in januari en februari van dit jaar', aldus de rechtbank.

Verklaringen aangeefsters

Het bewijs tegen de man bestaat in die zes verdenkingen uit de verklaringen van de aangeefsters. De rechtbank spreekt de man vrij omdat deze verklaringen onvoldoende steun vinden in enig ander bewijs. Ook zijn de signalementen die de vrouwen gaven te algemeen om de verdachte daaraan te kunnen linken.

Tatoeages

Daar komt bij dat zij de zeer opvallende en zichtbare tatoeages in zijn hals en op zijn handen niet hebben opgemerkt. Het enkele gegeven dat één vrouw sprak over een tatoeagestreep op de onderrug, die de verdachte ook heeft, is niet specifiek genoeg om tot voldoende steunbewijs te komen.

Straf

De rechtbank wijkt af van de eis van de officier van justitie omdat de verdachte is vrijgesproken van zes verdenkingen. Ook ziet de rechtbank geen reden om te voldoen aan het verzoek van de verdediging om de straf gelijk te stellen aan de tijd die de man al in voorarrest heeft gezeten.