Geavanceerd onbemand vliegtuigje Scan Eagle ingezet bij intocht Nijmeegse Vierdaagse

Proef

'Het gaat om een proef op verzoek van de politie. De Unmanned Aerial Vehicle (UAV) zal vanaf die vrijdag om 10.00 uur gaan vliegen en blijft tot 21.00 uur in de lucht. Er is door de ministers van Defensie, en Infrastructuur & Waterstaat toestemming gegeven om die dag te vliegen.

Verkeersstromen en mensenmassa's

De inzet van dit onbemande vliegtuigje moet worden gezien als een proef en zal in nauwe samenwerking met defensie die dag worden ingezet. De UAV kan prima verkeersstromen en grote mensenmassa’s in kaart brengen. Al eerder deed de politie in nauwe samenwerking met defensie ervaring op bij de Zwarte Cross. Daar werd de kleinere UAV ‘Raven’ ingezet.

Voordelen

De Scan Eagle kan 20 uur onafgebroken in de lucht blijven en tot 6000 meter hoog vliegen. Inzet van de UAV is vele malen goedkoper dan de inzet van bijvoorbeeld een politiehelikopter. De UAV hoeft niet tussendoor te tanken en maakt minder geluid. Ook ten opzichte van de Raven biedt de Scan Eagle voordelen, t.w. betere camera, het vliegbereik, hoogte en duur van de vlucht.

Luchtruim

Het luchtruim boven Nijmegen en de directe omgeving, zal die vrijdag tussen bepaalde hoogtes zijn gesloten voor overig vliegverkeer. Reclamevliegtuigjes worden tijdens de intocht niet toegestaan. De eventuele inzet van de politieheli en de traumaheli komt hiermee niet in gevaar.