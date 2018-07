Koning op bezoek bij ‘European Green Capital 2018’ Nijmegen

Meest duurzame hoofdstad

'De stad is in 2017 door de Europese Commissie verkozen tot ‘meest duurzame hoofdstad van Europa’. Op 20 januari 2018 nam Nijmegen de titel over van de Duitse stad Essen', aldus de RVD.

'Groene stad'

Nijmegen won de titel omdat de stad volgens de Europese jury jarenlang heeft gewerkt aan vergroening en verduurzaming en in staat blijkt inwoners, bedrijven en overheid samen te brengen onder de noemer ‘groene stad’. Als European Green Capital organiseert Nijmegen het hele jaar activiteiten om verduurzaming van de stad bij haar inwoners, andere steden in Nederland en de rest van Europa onder de aandacht te brengen. Zo zijn er congressen, publieksactiviteiten, duurzame evenementen en showcases. Thema’s zijn onder meer de gevolgen van klimaatverandering en bevolkingsgroei op het leefklimaat in steden en de omliggende natuur.

Bezoekerspaviljoen

Koning Willem-Alexander begon het bezoek in het duurzaam ontworpen bezoekerspaviljoen. Daar gaf wethouder Tiemens een toelichting op het concept ‘Green Capital’. Ook sprak de Koning met vrijwilligers die bezoekers laten kennismaken met projecten om Nijmegen te verduurzamen. Het bezoek werd voortgezet in het centrum voor natuur en cultuurhistorie ‘De Bastei’ aan de Waalkade.

Kinderen en school

Na een korte rondleiding sprak de Koning in het ‘kinderatelier’ met leerkrachten en leerlingen over het concept ‘Eco-schools’. Dit is een internationaal keurmerk voor scholen. De gedachte is dat zowel de kinderen als de scholen zelf duurzaamheid en ‘het naar school gaan’ met elkaar verbinden. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld van het zuinig omgaan met energie op school tot uitleg van het begrip duurzaamheid in vakken als aardrijkskunde, biologie en maatschappijleer. In de cursussen die De Bastei aanbiedt leren kinderen onder meer om onderzoek te doen, debatten te voeren en om te gaan met mensen die beslissingen nemen.

Aansluitend had de Koning een ontmoeting met vertegenwoordigers van enkele duurzame maatschappelijke initiatieven als; een circulaire woning met duurzaam meubilair, 'Actie Steenbreek' tegels eruit, plantjes erin, ‘Leven zonder afval’ en ‘Sit & Heat’ een alternatief voor terrasverwarming. Na de gesprekken was er een wandeling voorzien via de Lindenberghaven naar de Stadswaard. Bij de Lindenberghaven werd een toelichting gegeven op het project ‘Walk of Waste’. Dit zijn door Nijmeegse kunstenaars versierde afvalbakken.

Korte wandeling natuurgebeid De Stadswaard

Het bezoek werd afgesloten met een korte wandeling door natuurgebied De Stadswaard aan de stadsgrens van Nijmegen. Hier werden natuurontwikkeling in de Gelderse Poort besproken, evenals de verbinding tussen stad en natuur. Ook was er een ontmoeting met medewerkers van ‘Struin’. Deze buitenschoolse opvang organiseert het hele jaar door activiteiten voor kinderen na schooltijd in de natuur.

Initiatief van de Europese Commissie.

The European Green Capital Award is een initiatief van de Europese Commissie. Ieder jaar wordt de Award toegekend aan een Europese stad die een voortrekkersrol vervult op het gebied van duurzaamheid en daarmee een inspiratiebron vormt voor andere steden. Eerdere Green Capitals waren Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Kopenhagen, Bristol, Ljubljana en Essen. In 2019 wordt Oslo Green Capital en in 2020 Lissabon.