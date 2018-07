OM: Onderzoek naar overlijden Bertus de Man definitief gesloten

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland (OM) heeft het onderzoek naar het overlijden van Bertus de Man uit Amersfoort definitief gesloten, nu er geen reactie is ontvangen op navraag over het mogelijke tegenonderzoek op initiatief van de nabestaanden. Dit heeft het OM woensdag bekendgemaakt.

'Overdosis cocaïne doodsoorzaak'

'De conclusie is en blijft dat de heer De Man is overleden door een overdosis cocaïne en dat het optreden van de politie op geen enkele wijze heeft bijgedragen aan zijn overlijden', aldus het OM.

Gevaarlijk rijdgedrag

Bertus de Man kwam op 16 januari 2017 te overlijden in het Antonius Ziekenhuis nadat hij onwel was geworden in zijn cel. Hij werd die nacht wegens gevaarlijk rijgedrag aangehouden in de Langestraat in Amersfoort. Hij verzette zich hevig bij de aanhouding en ook tijdens het vervoer naar het cellencomplex in Houten. Toen hij daar onwel werd, is de reanimatie direct gestart en is hij overgebracht naar het ziekenhuis.

Tegenonderzoek

Onderzoek door het NFI bracht aan het licht dat De Man is overleden door een overdosis cocaïne. De nabestaanden en hun advocaat betwistten dit oordeel en gaven aan een tegenonderzoek te willen starten. De familie maakte ernstige verwijten aan het adres van de politie. Voor de uitvoering van het tegenonderzoek heeft het Openbaar Ministerie in het voorjaar van 2017 veiliggesteld lichaamsmateriaal van de overledene en de relevante delen van het dossier overgedragen aan forensisch patholoog dr. Frank van de Goot. Het onderzoek is toen nog niet gesloten in afwachting van de resultaten.

Geen reactie

Nu er ruim een jaar is verstreken, en er ondanks herhaaldelijk navragen bij de raadsman geen reactie is vernomen, heeft het OM besloten het dossier definitief te sluiten. Het OM komt op basis van het dossier tot de conclusie dat het overlijden van Bertus de Man wordt verklaard door de hoge concentratie cocaïne die in het bloed is gemeten en dat er geen andere doodsoorzaak is. Het geweld dat de politie heeft toegepast bij de aanhouding was proportioneel gezien het hevige verzet en het optreden van de politie heeft op geen enkele wijze bijgedragen aan zijn overlijden. De zaak is met deze beslissing afgedaan.