Drie doden bij aanrijding N203 bij Castricum

Een personenwagen met vijf inzittenden zijn door nog onbekende oorzaak in botsing gekomen met een vrachtwagen. Door de klap kwam de auto in het water terecht. Twee inzittenden van de auto raakte gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De drie andere kwamen bij het ongeval om het leven.

De vrachtwagenchauffeur uit Duitsland is meegenomen naar een politiebureau en is hier gehoord over het ongeval. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.