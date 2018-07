FNV geeft AkzoNobel ultimatum in cao- en pensioenconflict

FNV Procesindustrie heeft een ultimatum gesteld aan AkzoNobel. Het bedrijf heeft tot vrijdag 6 juli tot 18.00 uur de tijd om alsnog tegemoet te komen aan de eisen voor een fatsoenlijke cao en een bijstorting in het pensioenfonds. Erik de Vries, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘De medewerkers hebben al eerder massaal het eindbod van AkzoNobel afgewezen. Nu is het de laatste kans voor het bedrijf om tot inkeer te komen en weer de constructieve partner te worden, die ze altijd waren.’

Cao-eisen

Het ultimatum gaat over verschillende onderwerpen die door AkzoNobel aan elkaar geknoopt zijn, maar echter geheel los van elkaar staan. Voor de nieuwe tweejarige cao eist de FNV een loonsverhoging van 3,5% per jaar, een eenmalige uitkering van 2500 euro en afspraken over duurzame inzetbaarheid. Dit omdat AkzoNobel eerder met een onverwacht eindbod kwam, zonder dat daar cao-onderhandelingen aan vooraf waren gegaan.

Werkgelegenheidsgarantie

Het bestaande sociale plan moet worden verlengd tot 2022 en voor de werknemers van het verkochte bedrijfsonderdeel Specialty Chemicals moet er een werkgarantie komen voor vijf jaar. Ook voor het pensioenprobleem is een ultimatum gesteld. De bond herinnert AkzoNobel eraan dat er gezamenlijke afspraken zijn om te zorgen voor een geïndexeerde middelloonregeling met een grote mate van zekerheid. Om dat te bewerkstelligen, is het noodzakelijk om het eigen vermogen al dan niet tijdelijk, te versterken met een bijstorting van 400 miljoen euro. Erik de Vries, FNV Procesindustrie: ‘Het is nu aan AkzoNobel om te bewijzen dat ze hun belangrijke stakeholders, hun eigen personeel, serieus nemen. De tijd tikt.’