Celstraf voor man die meisje van 12 verkrachtte

Instagram

De man en het meisje hebben elkaar leren kennen via Instagram en in februari 2017 afgesproken. De man wilde het 12-jarig meisje pas naar huis brengen nadat zij hem gepijpt had. Een aantal weken later zocht de man opnieuw contact met het slachtoffer. Hij zei dat hij een filmpje had gemaakt van hun eerste afspraak en dat zou publiceren als ze niet opnieuw wilde afspreken. Ook heeft hij op veel verschillende manieren contact geprobeerd te zoeken met het slachtoffer.

Lustgevoelens

De verdachte heeft vervolgens maandenlang het slachtoffer en haar moeder belaagd en ook bedreigingen geuit. Ook heeft hij naaktfoto’s op Instagram gezet met daarbij de naam van het slachtoffer en hij heeft zich opgehouden bij haar school. De rechtbankvindt het schokkend dat de verdachte wist dat het meisje slechts 12 jaar oud was en dat hij zich daar niets van heeft aangetrokken. Hij heeft alleen oog gehad voor de bevrediging van zijn eigen lustgevoelens.

Grenzeloze terreur

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar landelijke oriëntatiepunten die worden opgelegd bij verkrachting. Vanwege de ernst van het feit en de grenzeloze terreur van de verdachte die het slachtoffer en haar familie hebben moeten doormaken wijkt de rechtbank af van de oriëntatiepunten. Het voorwaardelijke gedeelte van de gevangenisstraf, met een proeftijd van 5 jaar, is als stok achter de deur om ervoor te zorgen dat de man niet opnieuw in de fout gaat. Ook mag de man tijdens zijn proeftijd geen contact opnemen met het slachtoffer en haar familie en moet hij zich laten behandelen.