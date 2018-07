Ouderen crossen mee op de Zwarte Cross

In de voorgaande 21 edities heeft de organisatie van de Zwarte Cross enorm veel verschillende deelnemers, wagens, constructies en andere apartigheid op de baan gezien. Maar dit jaar is het deelnemersveld ongekend! Er zal namelijk ook een groep ouderen meecrossen in een speciaal voor hen gebouwde boot, de 'T. Rikie'.

Dit zijn bewoners van zorgorganisatie Careaz afkomstig uit Lichtenvoorde, Dinxperlo en Borculo. Careaz is een zorgorganisatie in de Achterhoek die ondersteuning biedt bij ouderen thuis of zo dicht mogelijk bij huis met als belangrijkste opdracht bijdragen aan het levensgeluk van ouderen. Een bekende vriendenclub van de cross uit 't Harde, genaamd 'De Buizerds', bouwt al jaren wagens voor het spektakel. Zij hebben de bouw van de boot op zich genomen. Sterker nog, ze hebben er op aangedrongen. Speciaal voor de ouderen zijn ze maanden aan het bouwen geweest. Tijdens het festival zal dit team de ouderen meerdere malen per dag over de baan crossen. Een prachtige belevenis voor deze 'crossende knarren', die normaliter thuisblijven terwijl de rest van het dorp feestviert op het Zwarte Cross terrein.

Zwarte Cross voor jong én oud

Van 12 tot en met 15 juli zijn de straten van Lichtenvoorde en omstreken verlaten. Vrijwel alle inwoners vermaken zich rijkelijk op festivalterrein van de Zwarte Cross. Echter, het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om het festival te bezoeken. Zo blijven de meeste bewoners van zorgorganisatie Careaz bijvoorbeeld thuis, maar de Zwarte Cross is voor iedereen. Met 33 podia, theater, kermis en cross vermaakt jong en oud zich op de 160 hectare. De organisatie van de Zwarte Cross, Feestfabriek Alles Komt Goed BV, vond het tijd worden om een groep ouderen te faciliteren in deelname aan de cross. Pieter Holkenborg, medewerker van De Feestfabriek: "Het was eigenlijk het laatste idee op de lijst ideeën die we voor Careaz en haar bewoners bedacht hadden, maar hun enthousiasme over dit idee was direct groot en de bouwgroep drong er uiteindelijk zelf op aan!"