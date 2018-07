Piepjonge verdachten vast voor openlijke geweldpleging en straatroven

Een 112-melding over een mishandeling in het Zuiderpark heeft dinsdag 3 juli geleid tot de aanhouding van vijf jongens, die ondanks hun jonge leeftijd nog meer op hun kerfstok bleken te hebben.

Naast de openlijke geweldpleging worden zij ook in verband gebracht met meerdere straatroven in Rotterdam en Barendrecht. De vijf piepjonge verdachten zijn Rotterdammers in de leeftijd van 13 en 14 jaar.

De politie kreeg dinsdagmiddag rond half vier de melding dat iemand door een groep mishandeld zou worden in het park. Eenmaal ter plaatse waren de jongens al vertrokken, maar zij werden op basis van het signalement dat de beller had doorgegeven herkend op de Kromme Zandweg. Bij het zien van de politie stoof de groep uiteen. De jongen die aan het signalement voldeed, kon samen met een tweede verdachte na een korte achtervolging in de kraag worden gevat. Kort daarop werden nog drie jongens aangehouden.

Straatroof

Een van de verdachten bleek op een gestolen fiets te rijden, die was buit gemaakt bij een straatroof een dag eerder in het Zuiderpark. Een andere verdachte had een telefoon op zak, die eerder die dag in Barendrecht was meegenomen na een gewelddadige beroving van drie jonge jongens. Het onderzoek richt zich nu behalve de openlijke geweldpleging in het Zuiderpark, ook op de twee straatroven, in het Zuiderpark en Barendrecht. Van de vijf verdachten zitten er nog twee vast.