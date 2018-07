5 jaar cel voor poging doodslag en gijzeling in Woerdense kelderbox

Een 38-jarige man uit Rotterdam die vorig jaar een andere man met een mes in zijn borst heeft gestoken is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor poging doodslag, vrijheidsberoving, afpersing en het bestelen van het slachtoffer. Zijn vriendin, een 42-jarige vrouw uit Woerden is eveneens veroordeeld voor vrijheidsberoving, afpersing en diefstal. De vrouw is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

De man heeft samen met zijn vriendin het slachtoffer naar een woning in Woerden gelokt. Daar stak hij het slachtoffer met een mes in zijn borst. Ook sloeg hij hem met een stofzuigerslang en bond hij hem vast. De man en zijn vriendin hebben het slachtoffer meerdere dagen vastgehouden, onder andere in een kelderbox van de woning. In die dagen heeft het stel voor bijna 10.000 euro opgenomen van de rekening van het slachtoffer.

Strafmaat

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de vrouw niet degene is geweest die het geweld heeft uitgevoerd. Uit de rapporten van de deskundigen blijkt bovendien dat de vrouw een zeer kwetsbare persoonlijkheid heeft en lijdt aan een ernstige posttraumatische-stressstoornis. De strafbare feiten die zij heeft gepleegd, kunnen haar om die reden dan ook in verminderde mate worden toegerekend. De rechtbank bepaalt dat ze voor haar problemen een klinische behandeling moet ondergaan. Bij het bepalen van de straf van de man houdt de rechtbank er rekening mee dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan twee feiten meer dan de vrouw, waaronder een poging tot doodslag en hij eerder voor soortgelijke feiten was veroordeeld.