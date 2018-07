FNV: Geslaagde staking aluminiumproducent Damco in Delfzijl om cao Metalektro

Een groep werknemers van aluminiumproducent Damco, het voormalige Aldel uit Delfzijl/Farmsum hebben donderdag het werk neergelegd. Zij staken voor een eerlijke cao Metalektro, net als al eerder tienduizenden stakers door het hele land deden. Vanwege het productieproces rond aluminium en veiligheidseisen is de productie tijdens de staking niet stilgelegd. De stakers schreven zich ’s ochtends in bij de poort. De staking bij Damco maakt deel uit van een reeks stakingen voor een goede cao Metalektro. Zolang de werkgevers niet ingaan op de eisen van de vakbonden, gaan de stakingen overal in Nederland door.

Albert Kuiper, bestuurder FNV Metaal: ‘De metaalsector draait goed, Damco is daar een schoolvoorbeeld van. Het is logisch dat de stakingsbereidheid hoog is. Deze fabriek doet volop investeringen in ovens en neemt ook vaste krachten aan. Zij begrijpen dat niet alleen ovens, maar ook vakmensen een bedrijf winstgevend maken. Maar die winst moet daarna wel eerlijk worden verdeeld met een goede cao voor de Metalektro.’

FNV Metaal roept de werkgevers op om kleur te bekennen en openlijk aan te geven hoe zij hun medewerkers willen waarderen. FNV eist een jaarlijkse loonstijging van 3,5% voor iedereen met een vloer van duizend euro en een generatiepact. Met zo’n generatiepact krijgen jongeren een vaste baan, terwijl ouderen gezond de eindstreep halen en hun kennis kunnen overdragen. Kuiper: ‘In een vitale, aantrekkelijke sector moet je overal een vast contract kunnen krijgen voor structureel werk en moet de doorgeslagen flex worden verbannen. Maar ook hoger personeel hoort een goede loonsverhoging te krijgen net als iedereen, want schaars technisch personeel moet behouden blijven voor de metaalsector.’

De cao Metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal, zoals VDL Nedcar, DAF, Thales, Fokker, Siemens en Scania. Damco, het voormalige Aldel, is een aluminiumproducent uit Delfzijl/Farmsum met ongeveer 140 medewerkers.