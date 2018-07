Bijna 75 procent Groningers accepteerd aanbod schaderegeling bevingen

Dat blijkt cijfers van NAM over de afhandeling van de oude schademeldingen die minister Eric Wiebes van Economische Zaken en klimaat vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bij de totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol voor Groningen in januari is afgesproken dat NAM de ruim zesduizend openstaande schademeldingen uiterlijk voor 1 juli zal afronden door een ruimhartig eindbod te doen.



Uit de cijfers blijkt dat bijna 10 procent van de bewoners het aanbod niet heeft geaccepteerd. Daarnaast is er in 1029 gevallen nog geen reactie gekomen op het aanbod van NAM. De Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, en minister Eric Wiebes constateren op basis van de voortgangsrapportage dat hiermee veel schades zijn afgewikkeld.



Op verzoek van de commissaris en de minister heeft NAM bewoners inmiddels meer tijd gegeven om een oordeel te vormen over het aanbod. Ook kunnen bewoners die het aanbod eerder hebben afgewezen tot en met 9 juli ervoor kiezen om alsnog akkoord te gaan met het aanbod. Verder heeft NAM toegezegd om bewoners die nog geen reactie hebben gegeven actief telefonisch te benaderen. Ook heeft NAM een tijdelijk loket in Loppersum geopend waar bewoners vragen kunnen stellen over het ontvangen aanbod.



Schademelders die het aanbod afwijzen kunnen hun schade voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging.