Zeer grote brand en zwaargewonde na arbeidsongeval in Ritthem

Bij werkzaamheden aan de meterkast bij firma Kloosterboer in Ritthem is donderdagmiddag een zeer grote brand ontstaan en een persoon zwaargewond geraakt. Dit maakte de veiligheidsregio Zeeland bekend.

De brandweer en ambulancedienst zijn aanwezig bij het bedrijf aan de Denemarkenweg. De brandweer is bezig met het bestrijden van de brand. Hierbij komt veel rook vrij en een tweede brandweervoertuig wordt ingezet. Ook een adviseur gevaarlijke stoffen is ter plaatse. Om voldoende bluswater op de plaats van de brand te krijgen, is een groot watertransport ingezet. De loods waar de brand is ontstaan is volgens de brandweer ingestort.

De ambulancedienst ontfermt zich over het slachtoffer. De toestand van het slachtoffer is nog niet bekend.

De inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) zal onderzoek doen naar de toedracht van het arbeidsongeval.