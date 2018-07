Fietser (81) omgekomen na ongeval in Didam

Een 81-jarige jarige man uit Didam is woensdag overleden aan de gevolgen van een ernstig ongeval waarbij hij eerder die dag betrokken was.

Woensdagmiddag rond 12.50 uur vonden er een aanrijding plaats tussen de 81-jarige man op de fiets en een automobilist. Beide reden over de Doetinchemseweg.

De man fietste op het fietspad en stak plotseling de weg over. Een 36-jarige vrouw uit Didam kon hem met haar auto niet meer ontwijken en heeft de man geschept. De man is met zeer ernstig letsel met een traumaheli overgebracht naar het ziekenhuis en is daar later aan zijn verwondingen overleden.