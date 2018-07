Brand politiebureau Klazienaveen

In het politiebureau van Klazienaveen is donderdagmiddag brand uitgebroken.

Volgens een woordvoerder van de politie is het gebouw ontruimd en is de brandweer bezig met het bestrijden van de brand. De brand aan de buitenkant van het pand zou volgens de woordvoerder geblust zijn. De brandweer is nu de situatie binnen aan het bekijken.

Over de toedracht van de brand is niets bekend. ‘Dit moet nader worden bepaald’, aldus de woordvoerder. De wegen rondom het politiebureau zijn afgezet.