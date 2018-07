Overleden slachtoffer Het Oosterveld is 26-jarige man

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de omstandigheden rondom het overlijden van een 26-jarige man uit Enschede aan Het Oosterveld.

De politie heeft het Team Grootschalige Opsporing met de naam Letland geformeerd en doet onderzoek naar de omstandigheden waaronder de 26-jarige man in een woning aan Het Oosterveld om het leven is gekomen. De man woonde sinds een aantal maanden in de woning.

Op dit moment doet de politie Forensisch onderzoek, hoort getuigen en doet onderzoek naar de doodsoorzaak van de man.