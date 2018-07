Zorgmanager verzorgingstehuis aangehouden voor diefstallen van bejaarden

Onlangs werd in een woning in Rotterdam een 48-jarige vrouw aangehouden.

De Rotterdamse, een leidinggevende in een verzorgingstehuis, wordt ervan verdacht dat zij sinds 2013 onder andere gouden sieraden, geld en portemonnees heeft gestolen van bewoners. Haar slachtoffers hadden een gemiddelde leeftijd rond de 90 jaar.

Het onderzoek werd gestart nadat er in februari verschillende meldingen kwamen van diefstal uit het verzorgingstehuis. Rechercheurs onderzochten de zaak en op 13 juni werd verdachte in haar woning aangehouden. Bij de doorzoeking vonden rechercheurs onder andere een sieradenkistje met juwelen die herkend werden door een 100-jarige bewoonster van het tehuis. Daarnaast vonden ze een portemonnee, die herleid kon worden naar een diefstal van een paar jaar geleden uit een verzorgingstehuis in Tilburg. De vrouw werkte toen daar. De verdachte is maandag 18 juni voorgeleid aan de rechter commissaris en zit nog vast.

Eigenaren sieraden gezocht

De verdachte werkte de afgelopen jaren in verzorgingstehuizen in Tilburg, Zwijndrecht en Rotterdam. Bij de huiszoeking werden meer sieraden aangetroffen, waarvan de eigenaar nog niet achterhaald is. De foto's van de sieraden staan verzameld op een gezochtpagina, in de hoop dat mensen of nabestaanden de eigendommen herkennen.

De pagina is hier te vinden: https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/eigenaar-gezocht/2018/juli/eig...