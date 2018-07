Nederland beklaagt zich bij Oekraïne over MH17-spionage

Over dat bespionren en afluisteren van Nederlandse medewerkers van politie en Openbaar Ministerie in nasleep van de MH17 heeft Nederland zich bij Oekraíne beklaagd. Kiev zou 'direct na de publicatie van RTL Nieuws aangesproken zijn op de spionagepraktijken. Dit hebben de ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) laten weten in antwoord op vragen die door de PPV-Kamerleden Geert Wilders en Raymon de Roon waren opgesteld.

'Zeer constructief' samengewerkt

De ministers wilden echter niets loslaten over wanneer de spionage is ontdekt en tot hoelang die is doorgegaan. Dit schrijft RTL Nieuws donderdag. De spionage door Oekraïne ligt gevoelig. Het land zit samen met Nederland in het Joint Investigation Team (JIT)> dat onderzoek doet naar de ramp met de MH17. Volgens Blok en Grapperhaus is er vanaf het begin 'zeer constructief' samengewerkt met Oekraïne en zijn er 'geen aanwijzingen' dat als gevolg van de spionage 'de gegevens in het MH17-onderzoek niet als betrouwbaar kunnen worden beschouwd', aldus RTL Nieuws.

Spionagepraktijken niet gemeld in officiële politie-evaluatie

Op de vraag of er gevoelige informatie is gelekt geven de ministers geen antwoord. Ook is het vreemd dat de spionage- en afluisterpraktijken die wel aan de orde zjn gesteld in de interne besprekingen niet zijn gemeld in de officiële politie-evaluatie van de ramp. Er werd door Kamerleden steeds naar die evaluatie gevraagd, omdat zij aanwijzingen hadden dat informatie daarover werd achterhouden. Uiteindelijk is er in oktober 2017 een definitieve versie, een zogeheten 'strategische evaluatie' naar de Kamer gestuurd, waarin niets stond over spionage.