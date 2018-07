Politie houdt 4e verdachte aan in onderzoek witwassen van crimineel vermogen

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter witwasonderzoek waar eerder de twee hoofdverdachten en een andere facilitator uit Overdinkel voor werden aangehouden.

Weer een facilitator aangehouden

De ondernemer uit Oldenzaal wordt verdacht van witwassen en van het feit dat hij een faciliterende rol heeft gehad in het onderzoek bij witwaspraktijken van een 46-jarige man en 34-jarige vrouw uit Overdinkel. Tevens wordt de Oldenzaalse man verdacht van valsheidheid in geschriften.

Eerder vonden er op 18 juli 2017 doorzoekingen plaats in panden in Overdinkel en Duitsland. Op 23 maart 2018 werd een 45-jarige ondernemer uit Overdinkel aangehouden. Hij werd, net als de 37-jarige man uit Oldenzaal, verdacht van witwassen en dat hij onder andere documenten zou hebben vervalst. Ook hierbij ging het om geld dat vermoedelijk verdiend is door misdrijven waarvan de 46-jarige man en een 34-jarige vrouw uit Overdinkel verdachte zijn. Deze man en vrouw zijn hiervoor op 26 maart j.l. aangehouden en inmiddels weer in vrijheid gesteld. Ze zijn echter nog steeds hoofdverdachten in dit onderzoek.

Beslag op woning gelegd

De politie heeft donderdagmiddag twee panden, waaronder een woning, in de gemeente Oldenzaal doorzocht. Er is onder andere administratie en geld in beslag genomen. Op de woning van de 37-jarige man uit Oldenzaal is conservatoir beslag gelegd. In het onderzoek zijn inmiddels meerdere getuigen gehoord.

Ondermijning

Een dergelijke witwasonderzoek krijgt prioriteit bij politie en justitie omdat het vermoedelijk gaat om ‘ondermijning’. Ondermijning draait om de vermenging van ‘onderwereld’ met de ‘bovenwereld’. Hebt u informatie over dit misdrijf of andere ondermijnende activiteiten neem dan contact met de politie op.

Ondermijning heeft ontwrichtende gevolgen: burgers en ondernemers worden gedupeerd door oneerlijke concurrentie, bedreigingen en ander onacceptabel gedrag.