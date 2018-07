OM opnieuw in de fout in onderzoek naar journalist

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft donderdag toegegeven dat zij zonder toestemming telefoongegevens van een fotograaf te hebben opgevraagd bij een telecombedrijf. Hiermee probeerde het OM bronnen van de journalist te achterhalen.

Er was een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een nog onbekende politiemedewerker die een fotograaf van MediaTV zou hebben getipt.

De fotograaf werd afgelopen donderdag op de hoogte gebracht van de actie van het OM. Daarnaast is de actie van het OM in Rotterdam niet gemeld toen het college van procureurs-generaal vorige maand aan alle parketten heeft gevraagd of er zaken met journalisten speelden.