Dodelijk verkeersongeval Alkmaar

Een 65-jarige Duitse vrouw raakte donderdagavond ernstig gewond bij een verkeersongeval op de Kanaalkade in Alkmaar. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar zij korte tijd later aan haar verwondingen overleed.

Omstreeks 20.30 uur kreeg de politie melding van het verkeersongeval. Ter plaatse bleek het slachtoffer vanaf de zijde van de Ringersbrug de Kanaalkade over te hebben willen steken. Toen zij het zebrapad opliep, werd zij aangereden door een personenauto die over de Kanaalkade aan kwam rijden. De auto werd bestuurd door een 21-jarige vrouw uit Limmen. De bestuurster reed na de aanrijding door. Zij werd even later stilstaand aangetroffen op de Minderbroederstraat. De vrouw is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Haar auto werd in beslag genomen.