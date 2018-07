Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding verwarde man

Rond 19:52 kreeg de politie een melding dat een verwarde man voorbijgangers met bierblikjes bekogelde op de Kraaiensteijnlaan. Eenmaal ter plaatse zagen agenten dat deze man bij de politie bekend is vanwege verward gedrag.

De agenten spraken de man aan op zijn gedrag, waarop hij zeer agressief reageerde. Ook dreigde hij te steken met een kapotgeslagen bierflesje. Hierop loste een van de agenten een waarschuwingsschot. Vervolgens rende de man weg, maar kon na een korte achtervolging worden aangehouden. Hij bleek een groot mes bij zich te hebben, dat is in beslag genomen.

Brandstichting

Later op de avond kreeg de politie een melding van brandstichting op de Margaretha van Hennebergweg in Den Haag. Na onderzoek bleek dit de woning van de verdachte te zijn. Hij had een matras in brand gestoken. De brand is geblust door de brandweer, niemand raakte gewond.