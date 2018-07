5 tips voor een unieke foto op plexiglas

Het laten afdrukken van een unieke foto op plexiglas is een originele manier om altijd weer te genieten van dat ene moment. Het moment dat digitaal is vastgelegd en warme herinneringen oproept, verdient het om vaker gezien te worden. Een foto op plexiglas is de ideale keuze voor jezelf of voor een ander om cadeau te geven. Dan is de vraag waar laat je een unieke foto drukken op glas? Of waar is er een aanbieding en waar is het drukken van een foto op deze manier het beste? Er is nog een ander punt dat belangrijk is. Je wilt natuurlijk de mooiste foto op plexiglas laten drukken en daar komen deze 5 tips voor van pas.

Foto op plexiglas

Bij het laten drukken van een foto in combinatie met plexiglas zijn er vele aanbieders om tot een keuze te komen. Profiteer daarbij van een aanbieding om extra goedkoop uit te zijn. Het is echter ook belangrijk dat de foto op plexiglas van een uitstekende kwaliteit is. Dat er geen concessies gedaan worden als het gaat om de materialen en uitvoering. Bovendien is het handig als een foto op plexiglas ook meteen van een robuust ophangsysteem is voorzien.

Voordelen van een foto op plexiglas in de aanbieding

Het unieke van een foto op plexiglas is de blijvende herinnering die je ermee maakt. Die is er al met de foto, maar als het aan de muur hangt, waardoor je er vaker aan wordt herinnerd. Bovendien is de afdruk groter dan de echte foto en dat zorgt voor een levendige uitstraling van het beeld dat je ziet. De details zijn scherp te zien en hierdoor wordt het moment dat de foto is genomen haast tastbaar. Je krijgt met een foto op plexiglas een bijzonder kunstwerk in huis met een fantastische uitstraling.Het is ook leuk om een foto op deze unieke manier cadeau te doen. Er is altijd keuze voor een bepaald formaat van de foto.

Nu de 5 tips voor een unieke foto op rij

1. Foto van jezelf of van dierbaren op plexiglas

Een foto van jezelf op plexiglas laten drukken of van een van je dierbaren is een uitstekende keuze. In veel interieurs zie je fotolijstjes staan met afbeeldingen van kinderen met hun ouders of kleinkinderen net als complete familiefoto´s, Een persoonlijke foto op plexiglas is daarvoor een uitstekend alternatief en zeker ook leuk om cadeau te doen. Dat hoeft niet eens een foto te zijn die speciaal voor het moment is gemaakt en waarbij er geposeerd wordt. Het is juist uniek om een persoonlijke foto te drukken die op een heel spontaan moment is genomen.

2. Foto van een object drukken

Als je een persoonlijke foto niet leuk vindt, maar liever een foto op plexiglas als kunstwerk of schilderij wilt zien, is dit een leuke tip. Je hebt de mogelijkheid om een foto van een object te maken. Daar zijn allerlei variaties voor mogelijk. Bijvoorbeeld van een aangespoeld bootwrak op een zonovergoten strand. Of van een houten verdorven hek in een verlaten weiland met loslopende paarden. Gebruik je fantasie en maak die ene prachtige foto om als kunstwerk te laten drukken.

3. Landschapsfoto als een waar kunstwerk aan de muur

Als je een grote woonkamer muur hebt en daar een foto op plexiglas wilt neerhangen, is het ideaal om hiervoor een landschapsfoto te nemen. Bijvoorbeeld een foto die je op een unieke plek op vakantie hebt genomen van de steile bergen, de krachtige zee of van een prachtig blauw meer. Het leuke is dat je dan steeds bij het kijken naar de foto een nieuwe beleving ervaart van het vakantiemoment. Alsof je weer ziet, ruikt en voelt van wat er op dat moment gebeurde. Bij een landschapsfoto op glas is het van belang om de keuze te maken voor een exemplaar met aansprekende kleuren. De scherpte en de diepte worden met het drukken dan veel duidelijker, zodat het beeld nog intenser lijkt.

4. Foto van de natuur

Een foto van het landschap is uiteraard al een natuurfoto, maar de natuur heeft nog zoveel meer te bieden. Een natuurfoto kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op een roos die je van dichtbij hebt gefotografeerd of van een hert waar je dichtbij bent gekomen en het moment van hebt vastgelegd. Natuurfoto´s stralen rust uit en passen in ieder (ook druk) interieur. Zo pak je iedere keer als je ernaar kijkt een heerlijk rustmoment voor jezelf.

5. Ideale foto op plexiglas

Een foto op plexiglas komt het beste tot zijn recht als het gaat om een lichte foto met een helder beeld. In direct licht spiegelt glas namelijk en een donker beeld dat weinig contrast kent, is minder goed zichtbaar. Bovendien zijn oneffenheden van de foto sneller te zien. Kies dus een lichte foto met helder beeld voor het drukken van een foto om het beste resultaat te krijgen.