'Duur ritje' voor door politie gesnapte vrachtwagenchauffeur

Het was voor een vrachtwagenchauffeur donderdag in Gorinchem wel even slikken toen hij een forse samengestelde boete van maar liefst 6.500,- van de politie kreeg omdat er tal van zaken niet op orde waren. Dit meldt de politie vrijdag.

Reguliere controle

'Agenten zetten de Nederlandse trekker met oplegger afkomstig uit het noorden van het land aan de kant tijdens een reguliere controle langs de A15 bij Gorinchem', aldus de politie. Agenten constateerden vervolgens dat 36-jarige chauffeur een flink aantal zaken niet op orde had.

Snelheidsbegrenzer

Zo stond de snelheidsbegrenzer afgesteld op 95 kilometer per uur, waar 90 voor vrachtwagens de limiet is. Ook was de trekker niet voorzien van een digitale tachograaf. Van de analoge tachograafschijf die aanwezig was in de vrachtwagen was het middenveld niet volledig ingevuld. Daarnaast had de chauffeur een te korte rust gehad van acht uur en tien minuten waar negen uur het minimum is.

Rusttijd

Al deze overtredingen resulteerden in een hoge boete voor de chauffeur. Het niet hebben van een digitale tachograaf kost 4400 euro. Elk niet ingevuld middenveld van de tachograafschijf kost 500 euro, in totaal was dat 2100 euro voor het niet invullen van de velden. Voor de overschrijding van de rusttijd schreef de politie een boete van 100 euro uit.