Levensechte bewegende dino's in Jurassic Kingdom in Schiedam

Altijd al eens oog in oog hebben willen staan met een levensechte dinosaurus, het kan de komende weken in het Prinses Beatrixpark in Schiedam waar meer dan 30 levensechte bewegende dinosauriërs te vinden zijn in het Jurassic Kingdom dat vrijdag officieel is geopend.

Schiedam

De ingang van Jurassic Kingdom in het Prinses Beatrixpark bevindt zich naast Fort Drakensteijn die bereikbaar is vanaf de Parkweg. De openlucht tentoonstelling doet enkele Engelse steden aan en verder als enige in Europa ook Nederland maar dan alleen in Schiedam.

Tussen de dino's lopen

Jurassic Kingdom is van zaterdag 7 juli tot en met zondag 29 juli in Schiedam. Bijna een maand lang loop je tussen gigantisch grote dino’s in het park. Met meer dan 30 bewegende, levensgrote dino’s, inclusief zwaaiende staarten en brullende geluiden, biedt Jurassic Kingdom een spectaculair dagje uit voor het hele gezin tijdens de schoolvakantie.

Levensgrote replica's

Je ontdekt tussen de bomen van het Prinses Beatrixpark in Schiedam de indrukwekkende, levensgrote replica’s van allerlei dinosauriërs: van de reusachtige Tyrannosaurus Rex en Triceratops tot vliegende reptielen zoals de Pterosaurus. Bekijk de strijd tussen de Deinonychus en Tenontosaurus of maak kennis met de zachtaardige, 16-meter-lange Diplodocus.

Veel leerzame info

Ook vind je langs een uitgestippelde route van zo’n 60 minuten allerlei info over het leven van de dino’s. Dit leerzame deel van de tentoonstelling is geschreven door Dean Lomax, paleontoloog en erkend wetenschapper aan de Universiteit van Manchester. Lomax’ programma voor Jurassic Kingdom is wetenschappelijk onderbouwd, up-to-date en geeft de echte fans veel achtergrondinfo.

Picknicken en virtual reality

Langs de route zijn drankjes en de lekkerste versnaperingen te krijgen zodat je heerlijk tussen de dino’s kunt picknicken. De kleinste bezoekers kunnen zelf als paleontoloog aan de slag in de opgravingsplek.

Souvenirshop

Daarnaast kunnen echte dinofans deelnemen aan een virtual reality ervaring: ga een gevecht aan tegen een ‘echte’ dinosauriër of neem plek in een rit in de virtuele dino-achtbaan. En voor wie na afloop nog niet genoeg heeft van deze reusachtige wezens, is er een scala aan merchandise te koop. Dino knuffels, Dino t-shirts, Dino miniaturen, Dino pennen en nog veel meer. Je vindt in de souvenirshop zeker leuke souvenirs om mee naar huis te nemen.