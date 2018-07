Verdachten opruiing tot plegen van terroristische misdrijven langer vast

Oproep tot geweld in filmpjes

De twee Amsterdammers van 15 en 27 jaar oud zouden tussen februari en juni van dit jaar afbeeldingen, geschriften en filmpjes via social media hebben verspreid waarin opgeroepen wordt tot een gewelddadig optreden tegen het gezag en terroristische daden worden verheerlijkt.

Afwijkend gedrag

Naar de 15-jarige jongen was reeds begin 2017 onderzoek gedaan naar aanleiding van enkele ambtsberichten van de AIVD. Het onderzoek dat hierop volgde noopte niet tot strafrechtelijk onderzoek. De 15-jarige kwam in september 2017 wederom in beeld toen hij samen met een andere man afwijkend gedrag vertoonde op Amsterdam Centraal Station. Beiden waren kennelijk zonder duidelijk doel daar aanwezig.

Social media

Deze andere man bleek in België reeds eerder een poging te hebben ondernomen uit te reizen richting het strijdgebied in Syrië/Irak. Gedurende het verdere onderzoek bleek dat de 15-jarige een kanaal op social media beheerde waarop afbeeldingen, geschriften en video’s werden gedeeld waarin opgeroepen werd tot gewelddadig optreden tegen het gezag en de verheerlijking van IS.

27-jarige verdachte ook in beeld

Tijdens dit onderzoek naar de 15- jarige kwam de 27-jarige man in beeld. Ook deze persoon bleek een kanaal te beheren op social media waarop eveneens dergelijke afbeeldingen, geschriften en video’s werden gepost en gedeeld. Het OM beslist binnen twee weken of de rechtbank zal worden gevraagd de voorlopige hechtenis te verlengen.