Man (28) in Leiden neergestoken en overleden

In Leiden is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 28-jarige man bij een ruzie neergestoken en overleden. Dit meldt de politie zaterdag.

Melding steekincident

'Agenten kregen in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.30 uur de melding dat er een steekincident had plaatsgevonden bij een woning aan het Jacques Urlusplantsoen. Het 28-jarige slachtoffer raakte hierbij zwaar gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar hij dezelfde nacht nog aan zijn verwondingen bezweek', aldus de politie.

Aanhouding

Bij een woning aan het Jacques Urlusplantsoen is vermoedelijk omstreeks 00.30 uur ruzie ontstaan. Hierbij werd het slachtoffer, een 28-jarige man uit Leiden, neergestoken. Direct werd er een groot onderzoek gestart en kon korte tijd later in Leiden een 25-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, als verdachte van het steekincident worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau waar hij wordt verhoord. De recherche doet onderzoek naar het dodelijk steekincident.