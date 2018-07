Stomdronken buitenlandse steward voor vertrek van boord gehaald

Een 31-jarige steward in opleiding van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij is zaterdagochtend op Schiphol vlak voor vertrek van de vlucht door de Koninklijke Marechaussee van boord gehaald.

Gedronken

Hij werd vervolgens overgedragen aan de politie die hem meenam naar het politiebureau voor een ademanalyse. 'De steward bleek 10 keer meer dan toegestaan aan alcohol in zijn bloed te hebben', zo laat de politie weten.

Tip van passagiers

De man was zaterdagochtend aan boord van het toestel voor een vertrekkende vlucht en had teveel alcoholhoudende drank genuttigd. Hierover kwam een tip van passagiers. Na verhoor is hij heengezonden, hij krijgt een dagvaarding thuisgestuurd.

10 keer teveel

De ademanalyse gaf een definitieve uitslag van 900 ug/l, dat is 2,0 promille, waar maximaal 0,2 promille voor vliegtuigpersoneel is toegestaan. In de luchtvaart mag vliegtuigpersoneel in de tien uur voorafgaand aan de vlucht geen alcohol nuttigen. De afdeling Luchtvaarttoezicht voert regelmatig alcoholcontroles uit onder vliegtuigpersoneel.