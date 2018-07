Tweetal opgepakt na tal van misdragingen in Hulst

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in het Zeeuwse Hulst twee mannen aangehouden op de Grote Markt en in de Steenstraat die worden verdacht van vernieling en mishandeling. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

'Het gaat om een 22-jarige man uit Axel en een 21-jarige man uit Geraardsbergen (B)', aldus de politie. Omstreeks 0.20 uur zien getuigen de twee luidruchtige mannen op straat lopen. Eén van hen vernielt meerdere autospiegels en trapt prullenbakken om.

Terras

Mensen die op het terras zitten spreken de man aan op zijn gedrag en krijgen van hem vervolgens een grote mond terug. Intussen wordt de politie gealarmeerd die hem kort daarop arresteert. Enkele autobezitters hebben inmiddels aangifte gedaan van vernieling.

Vuistslag

Intussen is zijn kompaan doorgelopen en deze komt in conflict met een vrouw op een terras van een café. Zonder aanleiding wordt zij door de verdachte uitgescholden en krijgt een flinke duw. Een omstander spreekt de verdachte aan op zijn gedrag en ontvangt in ruil hiervoor een vuistslag in zijn gezicht.

Op hoofd terecht door klap in gezicht

Door de klap valt deze achterover en komt met zijn hoofd hard op de straatstenen terecht. Ook deze verdachte is ingerekend door de al aanwezige agenten. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van mishandeling. Beide mannen zijn overgebracht naar een arrestantencomplex en zitten nog vast.