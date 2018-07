Tram beseft zelf dat ie in de problemen zit na ontsporing

Op de kruising van de Burgemeester Oudlaan met de Abram van Rijckevorselweg in Rotterdam is zaterdagavond een tram ontspoord.

Bestickering

Het voorste deel van de tram wilde linksaf, maar het achterste deel ging rechtsaf. Het gevolg was dat de tram in het midden uit kwam, naast de rails. Het tramverkeer van lijnen 21 en 24 hadden hierdoor enige tijd vertraging doordat de route geblokkeerd was. Gelet op de bestickering had de tram zelf al in de gaten dat 'ie in de problemen zat'.