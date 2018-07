Drie gewonden bij steekpartij TIlburg, politie houdt 33-jarige Litouwer

De politie hield een 33-jarige Litouwer aan.

Agenten kregen op zondag rond 5.10 uur de melding van een steekincident op het terrein en gingen met meerdere eenheden ter plaatse. Op het terrein troffen ze drie gewonde mannen, ook Litouwers, aan. Ze zijn uiteindelijk allemaal voor behandeling aan hun verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De 33-jarige verdachte is, met behulp van een hondengeleider, direct aangehouden als verdachte.

Onderzoek

De recherche is direct een onderzoek gestart naar het incident. Verschillende getuigen zijn gehoord, de vrachtwagen van de verdachte is doorzocht en de technische recherche heeft sporen veilig gesteld. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.