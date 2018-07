Agenten houden verwarde man aan en worden uitgescholden en bespuugd

De man werkte niet mee aan zijn aanhouding, schold agenten uit en probeerde ze te bespugen.

De politie kreeg rond 15.00 uur een melding dat een cliënt van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg zich agressief gedroeg en de instelling inmiddels had verlaten. Agenten gingen naar de man op zoek. Uiteindelijk keerde de man zelf terug en wilden de agenten het gesprek met hem aan gaan. Hij was niet voor rede vatbaar. De agenten besloten de crisisdienst te laten waarschuwen, zodat de man door een specialist beoordeeld kon worden. In afwachting van de crisisdienst bleven de dienders ter plaatse. De man ging er vervolgens op zijn fiets vandoor en de dienders gingen de man achterna. Aan de Dolomietenlaan probeerde de man met geweld een woning binnen te gaan. Daarop besloten de agenten hem aan te houden.

Verzet

De man verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. Daarom besloot een van de agenten pepperspray te gebruiken waarna de man aangehouden kon worden. In de dienstauto op weg naar het cellencomplex beledigde de man de dienders ook bespuugde een van de agenten. Ze trokken de man zijn t-shirt over zijn hoofd om erger te voorkomen. De verdachte is ingesloten en na enige tijd overgedragen aan de crisisdienst.