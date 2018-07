Camper met jongeren botst tegen boom, vijf gewonden

In het Brabantse Deurne is zondagochtend een camper tegen een boom gereden.

Hierbij zijn vijf mannen van begin twintig gewond geraakt. Een van hen is er ernstig aan toe. Hij is onder meer gewond geraakt aan zijn gezicht, maar verkeert niet in levensgevaar, aldus de politie. De politie vermoedt dat ze vanaf een feestje op weg waren naar huis. Ze hadden allemaal gedronken.

Het ongeval gebeurde rond 07.30 uur op de Bruggenseweg. Alle vijf de mannen zijn afkomstig uit Deurne.