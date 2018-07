Man (70) om het leven gekomen bij mountainbiken

De hulpdiensten kregen een melding dat er een man tegen een boom was gereden in een bosperceel langs de snelweg A1 in de omgeving van de Blokstegenweg. Hulpverlening werd snel opgestart, maar mocht niet meer baten. Het is onduidelijk of de man is overleden aan een onwel wording of door het ongeval.