Man aangehouden na mishandeling zwangere vrouw

Een 26–jarige man is in zijn woning aangehouden op verdenking van mishandeling van zijn hoogzwangere vrouw.

De verdachte zou zijn vrouw onder invloed van alcohol op de grond hebben gegooid, op haar buik hebben gesprongen en haar diverse vuistslagen in haar gezicht hebben gegeven. De vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De man is voor verhoor meegenomen naar het bureau en zit nog vast.