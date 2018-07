Vrouwengroep uitgeprocedeerde asielzoekers kraakt pand in Amsterdam

In Amsterdam in het stadsdeel Slotervaart heeft een groep van uitgeprocedeerde vrouwelijke asielzoekers van We Are Here een gebouw gekraakt. De groep bestaat uit 18 vrouwen.

Het gekraakte gebouw bevindt zich aan de Reinier Engelmanstraat. Waarschijnlijk is het een pand waar appartementen in moeten worden gebouwd. Dit meldt de lokale zender AT5. De groep heeft in een verklaring laten wten dat hun verzoek is afgewezen en dat ze daarom kwaad zijn op de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Tegen de lokale omroep verklaren ze: 'Een bureaucratisch systeem dat niet werkt en is gericht op restrictief beleid en anti-migratie sentimenten.'

Kantoorpand in Duivendrecht

Een groep van 30 mensen kraakte zaterdag een kantoorpand in Duivendrecht. Naar eigen zeggen horen ze bij de groep ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here. Een woordvoerder van We Are Here heeft dat ontkend. Wel zegt hij dat sommige krakers vroeger bij de groep zaten. Ze zouden inmiddels een eigen groep begonnen zijn, waar moslims zich niet bij mogen aansluiten, aldus de lokale omroep.